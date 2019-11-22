5年前高雄一名2歲9個月的男童因跌倒撞傷頭部送醫，出院10天後不治，檢方認為男童父母沒有依照醫師指示、幫男童腦傷處用彈性繃帶加壓止腫，導致內出血再發生，加上男童頭部疑似有新傷，男童父母被依過失致死罪嫌起訴。高雄地院日前宣判，醫院認為男童腦傷與是否加壓固定無絕對關係，且無法證明男童父母有照顧過失，最後判父母無罪，可上訴。

檢方指控，2014年6月男童因病毒感染，被父母送往高醫，被確認為發展遲緩兒，雙下肢無力，容易跌倒。同年7月14日，男童因頭部受創至高雄長庚醫院就醫，經診斷為「左側頂骨骨折，合併腱帽膜下出血及血腫」，五天後出院。出院時醫師特別叮囑男童父母要幫男童頭部傷處以彈性繃帶持續加壓2星期，確保血腫不再擴大。但男童父母疑似未遵照醫囑且疏於照顧，導致男童出院後十天再度併發硬腦膜下腔出血，出現失血性休克不治。

一審法官調查，男童曾被阿公阿嬤帶往宮廟收驚，當時的住持要將男童抱起、泡入符水桶時，不慎將男童的頭撞到木桶提把，導致腫起，返家後由父母帶往長庚就醫。出院十天後再度因腦傷不治。長庚醫院回函表示，男童的腦傷是否要使用繃帶加壓照顧，目前並無此醫療必要準則。

此外，男童證實為發展遲緩兒，雙肢無力常跌倒，後來衍生的腦傷無法證明是男童父母親所為，法官最後判男童父母親無罪，全案仍可上訴。

(中時 )