鄭麗文說，泛藍分裂雖然會影響選情，但目前民調審慎客觀，只要大家團結，就能收穫勝利。（王昱凱攝）

國民黨花蓮立委候選人黃啟嘉22日辦理參選登記，藍營不分區立委候選人鄭麗文前來站台，直呼黃啟嘉是「未來同事」，鄭麗文表示，現在國人不滿政治環境，就是需要黃啟嘉這種清流注入活水，這一戰將是全台政治指標，唯有黃獲勝，更多人才會關注政治、願意投身，對台灣未來至關重要。

鄭麗文表示，像黃啟嘉這種醫師人才要投入政治真的不容易，笑說現在願意踏入政圈的正常人很少，如果連黨內提名的清流都落選，以後恐怕沒人敢勇闖台灣可怕的政治環境，指出此戰對於未來國家局勢的重要指標性。

鄭麗文還說，泛藍分裂必定會影響選情，傅崐萁長期在花蓮耕耘，許多人與他保持長年友誼，可能人情一時之間難以抉擇，但台灣政圈改革刻不容緩，而改革不能靠有包袱之人，一定是要依賴清流與有理想的人，相信大家會歸隊。

鄭麗文提到，黨主席吳敦義囑託她前來，代表黨內十分重視花蓮這一席，青天白日就是黃啟嘉的最大後盾，黃啟嘉20多年行醫花蓮，如今從醫人轉為醫國，現在雖是「三腳督」局勢，但素人最紅，民調也審慎樂觀，只要團結必將收穫勝利。

(中時 )