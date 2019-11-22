國民黨內草協聯盟發起人李正皓10月遭國民黨開除黨籍，親民黨今（22）日宣布，將推派李正皓以親民黨身份，參選新北市中和區立委。他強調，國民黨不斷的秀下限，民進黨只會賣芒果乾（亡國感），施政成績乏善可陳，我不想要再繼續狗吠火車，決定站出來選舉！

親民黨競辦發言人于美人、副總統參選人余湘，今日陪同李正皓到新北市選委會，登記參選新北市立委第八選區（中和）。于美人說，希望為台灣社會推薦好的人才，也希望正皓跟親民黨，還有更多的好的人才一樣，為台灣打造一個諾亞方舟。

李正皓說，我從小在中和長大，這次參選有點突然，蠻多人問我說為什麼要參選？其實只有一個原因，就是我不想要再狗吠火車了。我每一天在媒體上，很多人都看到我在政論節目上用很尖銳的觀點在批評藍，也批評綠。可是事情有改變嗎？沒有，我覺得現在台灣正在處於一種最沒有選擇的年代。

李正皓表示，國民黨的支持度跟民進黨的支持度，兩個人加起來，大概五成，等於說有一半的台灣人不知道要投給哪一個政黨，在這個時候，國民黨不斷的秀下限，提出一個大家不滿意的總統候選人，提出一個荒謬的不分區名單。那民進黨呢？民進黨只會賣芒果乾，施政成績乏善可陳。

李正皓自問，這個時候我們能做什麼?繼續狗吠火車嗎？我不想要再繼續狗吠火車，所以站出來投入選舉。現在台灣有很好的總統候選人宋先生，我們也有一份很好的不分區名單，親民黨提的，我認為相較於國民黨跟民進黨好太多、太多了。可是我們區域立委呢？我們需要更多的人站出來，給區域立委更多的選擇。

李正皓指出，代表親民黨在中和選舉，我希望讓中和人有更好的選擇。這是我的承諾，也是中和鄉親的期望。這段期間，親民黨這邊、郭台銘都有夠接觸，可是兩邊接觸的時間點不太一樣，而整個時機點比較成熟的時候，其實很趕，一直到這禮拜一，整個三方才真的確定要參選、禮拜三才完全定案，希望我的投入可以當年讓死氣沉沉的中和選區多一點活力。

對於自身優勢，李正皓說，自己起步慢，所以一天當兩天用，優勢是在網路上的聲量比另外兩位候選人大。可是我不會以此為自滿，未來我會以地方行程為主，一天當兩天用，站路口、垃圾車掃市場一個都不會少，以後中和鄉親會很常在市場上看到我，也在路口上看到我，給我一點鼓勵、給我一點打氣，我會比較容易走的下去。

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