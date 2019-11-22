環權會委任律師郭鴻儀質疑，9.65公尺堤防建設目的保護在地居民還是提高未來可開發。（圖／李柏澔 攝）

11月11日台北市長柯文哲在陳政忠議員質詢下允諾，將於3年內正式啟動於社子島全區區段徵收處建立9.65公尺高堤的兩百年防洪工程，大量居民將因土地徵收居無定所，社子島居民強烈譴責：滅村開發的後果誰來承擔？

今（22）社子島自救會於立法院招開記者會，臺北大學都市計畫研究所副教授廖桂賢表示，若要蓋9.65公尺高的堤防就必須不影響台北地區防洪計畫，社子島需在基隆河側退縮 80~130 公尺，淡水河側則需退縮 30 公尺作為保護用緩坡，但為了蓋9.65公尺高的堤防做全區區段徵收，使大部分的社子島原居民無法繼續在社子島居住，那麼這堤防到底保護了誰？圖利了誰？是否反而違反社會正義？

社子島產業代表郭南儀表示，在社子島的二階環評範疇界定會議中經環評委員要求，審議階段需做家戶的調查作業，但最終家戶訪查結果僅完成總共 4,528 戶之中的 2,047 戶，完成率僅有 48.07％，台北市府卻表示全體居民均已告知，上半年短短的兩個月內就完成聽證程序，原本預計今年六月開預備聽證會，十月開正式聽證會，但台北市府卻急就章就完成聽證，郭痛批比起計畫內容的完善度和合理性，審議是否能快速通過才是市府真正關切的地方！

台大建築城鄉研究所副教授康旻杰表示，假如現階段第一期開工，由於柯市府與社子島居民間的溝通出現落差 ，政府在對未來安置計畫、租金補貼方案、各項審議過程尚未到位的情況下，柯市長市議會中的承諾顯然欠缺考慮，為了自身政績犧牲大量居民生存權益，應遭嚴厲譴責！

社子島居民、學者專家今再次呼籲行政院、經濟部水資源審議委員會和台北市政府，應退回主計畫，反對區段徵收、立即停止現階段環評，好好坐下與居民協商、重擬防洪計畫，並指出本案目前大面積剔除區段徵收，已大幅變更主計畫，與目前環評內容有相當大出入。

(中時 )