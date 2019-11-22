台北地檢署偵辦潤寅涉嫌向14家銀行詐貸百億元案，22日再展開第10波搜索約談，據悉，由於北檢約談的星榮物流公司員工，有供述指潤寅監察人、主嫌楊文虎胞兄楊文海曾自星榮夾帶文件返回潤寅，再度將他傳喚到案，由於楊在6月21日首波搜索曾到案，後以20萬元交保，檢方不排除將楊向法院聲押禁見。

據調查，潤寅與福懋實業、新纖和台化等公司從事假交易，涉以不實應收帳款單據從2011年陸續向14家銀行詐貸百億元，部分公司承辦人還向潤寅收取上百萬元佣金。

元大、台企銀在今年6月檢舉潤寅涉嫌做假帳詐貸，不過，潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦已離境，檢調於是前往潤寅及其旗下關係企業執搜索，並約談公司員工到案，並對楊文虎夫婦發布通緝。

據悉，檢方日前約談榮星員工，主要追查目前被羈押的星榮公司負責人蕭良政是否指示員工配合潤寅的不法行為。有被告供出楊文海曾從星榮物流公司夾帶文件返回潤寅，所以再次傳喚楊文海到案說明。

(中時 )