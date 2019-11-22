「情色女王」壇蜜推全裸寫真 昔被票選為「最想和她XX女星」 15:512019/11/22 中時電子報 蘇士亨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 壇蜜以性感形像出道，擄獲不少粉絲的心。（圖／林勝發攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本「情色女王」女星壇蜜，今天以親筆信公開婚訊，對象是在節目中相識，進而交往二年的漫畫家清野通，而在過去以性感美豔的形象出道的她，更被日本男人票選為「最想和她做愛的女星」第一名，此外參與電視劇《半澤直樹》飾演社長情婦一角，也讓她演藝事業進入巔峰時期，接著趁勝追擊推出全裸寫真集《あなたに祈りを》，也奠定她「情色女王」的地位。 壇蜜除了美艷性感形像之外，也有溫柔婉約的一面。（圖／林勝發攝） 壇蜜扮成女學生拍寫真集完全無違和感。（圖／林勝發攝） 壇蜜性感形象讓她穩坐「情色女王」地位。（圖／林勝發攝） 壇蜜2013年出道以來作風大膽。（圖／林勝發攝） 「情色女王」壇蜜閃婚 選11／22結婚背後原因曝光 (中時電子報) #壇蜜 也許您會感興趣 推薦閱讀 「情色女王」壇蜜閃婚 選11／22結婚背後原因曝光 11:592019/11/22 娛樂 娶到情色女王壇蜜 尪曝：不知為何而婚 但覺得幸運 11:592019/11/22 娛樂 娛樂熱門新聞 凌威威再揭知名一線女星睡來睡去：有啥好跩不拉幾？ - 娛樂 圈內誰EQ最高？蔡康永驚吐：不是林志玲 - 娛樂 唐綺陽告訴你！12星座不愛你時的行為特徵 - 娛樂 與歡場26個男人交手 凌葳威曝：轉戰民代運動健將是野獸 - 娛樂 昔遭演藝圈全面封殺 51歲夏禕今傳挨告現蹤！ - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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