日本「情色女王」女星壇蜜，今天以親筆信公開婚訊，對象是在節目中相識，進而交往二年的漫畫家清野通，而在過去以性感美豔的形象出道的她，更被日本男人票選為「最想和她做愛的女星」第一名，此外參與電視劇《半澤直樹》飾演社長情婦一角，也讓她演藝事業進入巔峰時期，接著趁勝追擊推出全裸寫真集《あなたに祈りを》，也奠定她「情色女王」的地位。

壇蜜除了美艷性感形像之外，也有溫柔婉約的一面。（圖／林勝發攝）

壇蜜扮成女學生拍寫真集完全無違和感。（圖／林勝發攝）

壇蜜性感形象讓她穩坐「情色女王」地位。（圖／林勝發攝）

壇蜜2013年出道以來作風大膽。（圖／林勝發攝）

(中時電子報)