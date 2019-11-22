行政院農業委員會茶業改良場為解決現行塑膠育苗袋，業研發出新型可分解育苗杯，兼具環保及增加成活率等特性，並於今（22）日在楊梅總場舉辦「新型可分解育苗杯發表暨植茶示範觀摩會」，向茶農及產業相關團體發表此一新型育苗杯研發成果，及強調可減少塑膠廢棄物，種植時更可保護根系及搭配機械化種植，有效提高作業效率及帶入環保意識。

茶改場表示，目前茶苗生產均使用塑膠育苗袋進行繁殖，當移植田間時，需將外部育苗袋移除，再進行田間定植，不僅費人力，更可能製造污染與傷害根系。

茶改場場長蘇宗振指出，利用環境友善資材－可分解PLA（聚乳酸）作為原料，開發新型可分解育苗杯，不但適用於茶苗，未來更可推廣在木本植物的苗木生產，現已申請新型專利。蘇場長特別說明新型可分解育苗杯具有以下特點：一、 可分解材質：PLA（聚乳酸）埋入土壤後3-6個月可分解，不會造成環境污染。二、 導根設計：傳統育苗袋苗木容易有盤根的現象，逐漸造成植物死亡；而新型具有導根設計，根系較健康，可提高移植後的成活率。三、 最適容積：設計上考量根系容積量，讓茶苗獲得足夠養分與生長空間。四、 側邊導水孔：可改善排水和透氣性，使根系生長良好，茶苗生長更強勢。五、 根系保護設計：利用人力或機械化移植田間時，無須換盆，不會有土壤壓實性問題，茶苗根系不易受傷，提高移植成活率。六、 適合機械化植茶：機械化種植茶苗根系易受損，可分解育苗杯具有保護根系功能。

茶改場說明，本項技術透過可分解材質、導根、最適容積量、導水、與根系保護設計；且其大量生產的成本僅較傳統塑膠育苗杯增加10-15%，成為育苗新利器。使用新型可分解育苗杯之苗木可擁有健全根系；此外，透過機械化移植達到縮時省工目的，不但可適用於茶苗，也可適用於一般木本植物，故市場潛力非常大。未來茶改場規劃將此技術授權給苗木繁殖及相關業者，可提升茶苗育苗與種植技術，實質應用於產業界。

(工商 )