金棕梠得主、日本名導是枝裕和22日出席金馬記者會，他擔任本屆金馬頒獎嘉賓及大師課講師，對於今年金馬現況跟兩岸局勢，政治界入電影，他睿智回答：「我覺得世界上很多對立，日韓中間也有很多問題，電影人要以作品保持交流，像釜山影展我還是參加了，政治做不到的事情，電影做到了。」

是枝裕和表示，來台灣是因為自己喜歡台灣，會參與金馬盛會是必然的，「這邊很多優秀的電影人，當然我父親在這邊出生也是原因之一，我常說來影展不是揮著所屬的旗幟來，而是帶著自己的作品來。」他喜歡參加影展的另一個原因，就是有很多好吃的東西。

這次是枝裕和來台吃了小籠包，前晚也跟金馬主席李安有餐敘，「他（李安）一直在說3D的事情，有討論如何用3D拍攝人性，而不一定都是動作片，我自己則是有問他一些關於《斷背山》。」另是枝裕和也有去泡腳、做腳底按摩，不過腳按摩完竟換成腰痛。

至於22日的金馬大師課，是枝裕和說講座主題是關於導演導戲，有選了幾個之前作品的場景，跟大家聊聊拍攝現況，但如果膩了可能會變成問答的形式，「不是我不重視金馬，而是我每次認真準備反而會失敗。」

是枝裕和舉他的第一部長片《幻之光》為例，當時為求好，前置做了萬全的準備，之後他把作品拿給侯孝賢看，沒想到侯問他：「你是不是還沒有看演員的表演就畫好分鏡了？」一針見血的評價讓他深深反思，自第二部作品就謹記侯的建議，先了解演員再拍，接著第三部、第四部持續改進下去，如今成為甘為演員調整劇本或角色設定的導演。

(中時 )