民進黨立委參選人鄭宏輝（後中）看準新竹市青年人才實力，22日提出「打開大學圍牆，打造真正大學城」政見。（陳育賢攝）

由於新竹市有5間大學，民進黨立委參選人鄭宏輝看準新竹市青年人才實力，22日提出「打開大學圍牆，打造真正大學城」政見，未來進入國會後，將力促市府主導與大學合作計畫，讓「大學成為新竹市智庫」。

鄭宏輝表示，大學是國家的人才庫，台灣高等教育的問題不能只從學貸利息來解決，負責任的政治工作者應該提出完整規畫，未來他會積極爭取經費，促成大學與地方政府更緊密的合作，不只讓學生得到工作機會，更可以讓地方建設更有活力。

鄭宏輝說，根據2018年各校網站公布學生數統計，有將近5萬名學生因為念書待在新竹，把人生最精華的時間留在新竹市，其團隊近日走訪竹市各所大學，實際訪問學生與大學教授，發現不少學生在求學階段雖然生活在新竹，卻與這座城市缺乏連結，對新竹認識不深。

清大創新育成中心主任李天健則表示，過去清華已有許多青年走進新竹發展創新實踐，像見域與開門工作室，希望大學坐落在地方，可以跟地方有更多連結，讓學術能量可以持續支持地方發展。

鄭宏輝指出，目前有兩個計畫在鼓勵大學走出校門，分別是「大學社會責任實踐計畫（USR）」跟「大學與地方政府合作推動地方人文發展與跨域治理計畫」，分別由教育部及科技部提供經費，大學主導研究及實作計畫，實際訪問後發現，大學團隊多以研究角度出發，不能真正了解地方市政運作需求，而對於地方政府又屬於被動角色，兩者間還有許多待磨合之處。

他主張啟動地方政府主導的專案計畫，盤整市政需求向大學提出合作，讓地方政府妥善運用大學資源，又可以讓大學團隊加入市政運作，深化學術研究及實作的目的，發揮1加1大於2的精神，也希望大學生成為參與城市改造的重要成員，進一步認識、愛上、停留在這座城市。

鄭宏輝說，大學跟地方政府合作有3大優點，包括讓大學成為城市的智庫，推動城市的進步；增加學生專業實作經驗，甚至得到工作報酬，培養安身立命的就業力；讓學生在參與城市建設的實作過程中，更認識這座城市，也在這座城市中留下自己的作品，與新竹市建立更深刻的關聯。

(中時 )