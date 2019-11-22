國民黨總統候選人韓國瑜今明兩天都在台中、彰化進行「傾聽之旅」，明(23日)除幫立委候選人造勢，也將出席125周年黨慶活動。

據韓辦提供的公開行程顯示：

11/23（六）台中傾聽之旅 ，早上9:30李中競選總部加油打氣。而競總就設立在台中市西區五權路1-153號。緊接著，10:25黃馨慧競選總部加油打氣，(西屯區安和路168號)。一路相挺韓國瑜的台中地方派系顏家，明早11:10顏寬恒競選總部成立，韓國瑜也會到場加油打氣，(沙鹿區向上路七段118號)。

另外，有「韓粉五虎將」之稱的「最強菜農」林佳新，也在此次投入立委選舉，中午12:00韓國瑜也將到林佳新競選總部加油打氣。(清水區中興街97號)

而到了下午T行程：

13:05預計將出席莊子富屯區庶民起義誓師大會，(大里區新仁路二段162號新興宮後廣場)。13:55台中市黨部韓國瑜總部。

14:40參拜大雅永興宮。

15:10出席黃仁競選總部成立大會。(國道一號中清交流道旁)。

15:45出席江啟臣競選總部成立大會(豐原區田心公園)

傍晚彰化行程：

17：00 出席農漁水利後援會。中州科技大學（員林市山腳路三段2巷6號）。

17：40出席黨慶活動。田中鎮中州路一段416號。

(中時電子報)