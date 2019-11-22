「2019佳里購物節」將於30日起一連舉辦兩天，邀上百優質店家一起擺攤助公益。（劉秀芬攝）

由台南市佳里區公所結合佳里商圈舉辦的「2019佳里購物節」，將於30日登場，今年參展商家多達120攤，除了農產美食、文創市集、1元公益競標，少不了有精采的舞台表演。佳里區長朱雅宏說，特別邀請新住民朋友帶來越南舞蹈、印尼舞蹈，增添活動多樣化的風采。

朱雅宏表示，佳里購物節已舉辦多年，今年活動以「藝起來佳shopping」為主題，將於30日及12月1日兩天在佳里區忠孝路公所前封街舉辦，活動內容多元豐富，可以嘗美食、看表演、做公益，歡迎大家一起來佳里逛街購物。

年年備受期待的「千人健走｣，12月1日早上熱鬧展開，今年參加禮照樣精彩豐富，有後背包、太陽眼鏡、文昌筆、百元購物卷、摸彩卷，還有藝術蛋糕、冷泡茶包、魚丸湯可填飽肚子。

1日中午則邀請百大明星名廚黃景龍推出「龍師傅輕鬆聊台菜」，與大家分享烹調美食的經驗，下午則有「聖誕親子變裝大賽」，歡迎親子報名參加比創意，活動中還將不定時舉辦摸彩送好禮。

佳里商圈理事長張慶鐘說，購物節除了行銷佳里的優質店家與在地特產，也本著「取之於社會、用之於社會」初心，推出1元競標、敲響愛心鑼等活動，所得將捐贈家扶基金會、華山基金會及七股妙惠居士林等公益團體，歡迎大家一起來逛街購物做公益。

(中時 )