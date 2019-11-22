不排除提出告訴，目前在搜集資料階段，若看到有人散布。曾薏蘋攝

不排除提出告訴，目前在搜集資料階段，若看到有人散布。曾薏蘋攝

不排除提出告訴，目前在搜集資料階段，若看到有人散布。曾薏蘋攝

不排除提出告訴，目前在搜集資料階段，若看到有人散布。曾薏蘋攝

民進黨日前公布的政黨票催票廣告，傳出遭變造並散布，民進黨發言人李晏榕今表示，從這影片可以看到剪接等可以合理推斷，是來自中國網軍、中國專業團隊製作，顯然中國網軍介入台灣選舉，就連民進黨是執政黨，都成為中國網軍最大的受害者。

李晏榕說，從影片中，顯然是用蔡英文總統以往發言段落的音檔，這是專業團隊所為，目前有找到影片發布者，應該是來自中國的網軍，因為查了這個人臉書的檔案，現居地是中國杭州。

民進黨公布的這部影片，從頭到尾配音及影片人說話的內容全遭變造，包括影片結尾，蔡英文原本說的「用你的ㄧ票，向一國兩制說不」、「讓民主與多數，成為國會多數」，全變成「中國與台灣都不能分割彼此，我們必須要團結」、「未來的路綫很清楚，堅定一國兩制台灣方案」。

李晏榕指出，上週民進黨發布的政黨票催票影片，片中是護國會保台灣，讓民主與進步，成為國會的多數，這部影片在網路上獲得很大迴響，短短ㄧ天就有二十幾萬人觀看，及上萬分享，但遺憾的，有支持者通知，這部政黨票「成為國會多數」的催票影片，居然疑似遭中國網軍變造。

她說，從這影片可以看到，不論剪接、字幕拼湊，字幕來源可以合理推斷，是專業團隊，且是來自中國網軍、中國專業團隊製作，顯然中國網軍介入台灣選舉，就連民進黨執政黨，都成為中國網軍最大的受害者，所以大家要了解，中國介入台灣的選舉不僅是進行式，且無孔不入，可能透過網路、Line上假訊息散布或耳語傳播。

她說，很多假訊息都在在考驗民眾試讀的能力，現在已經進入到資訊戰狀態，民眾要特別留意假消息的散佈，剛剛播放的，這已經侵犯到台灣著作權法，若有人在網路上散佈，這是嚴重的觸法行為，可能違反刑事上的偽造文書罪，而變造行為，也觸犯刑法誹謗罪及偽造文書。

李表示，從這位中國杭州的散布者研判，合理懷疑這不是影片源頭，因為這位散布者臉書他公開資料來看，臉友不多，且不知其是否有能力製作這樣影片，若有人發現在散布侵害民進黨著作權的影片，就立即通報民進黨中央，不排除提出告訴。

(中時 )