距離日韓軍事情報機密保護協定23日零時失效僅剩下數小時，而美方先前又獅子大開口，要求駐韓美軍軍費大漲5倍，讓南韓大感吃不消；正值美韓兩國正因軍費分攤陷入僵局之際，南韓與大陸國防部長卻達成防務共識，格外引起外界關注。

英國「電訊報」（The Telegraph）報導，南韓國防部長鄭景斗與大陸國防部長魏鳳和17日在曼谷的區域安全會議進行場邊會談，雙方同意設置更多軍事熱線，並推動鄭景斗明年訪問大陸，以促進雙邊在國防上的交流與合作。

報導指出，此一宣布顯示了華府與這位長久在東亞的盟友之間關係正在快速磨損中。南韓這項宣布，時機恰逢華府要求南韓每年分擔2萬8500名駐韓美軍費用應大幅增加至50億美元，而南韓今年分擔的費用為9.23億美元，不僅已較去年增加8%，未來還恐面臨大漲5倍的價碼，讓南韓國內憤慨情緒漸增，民眾大喊「美國是強盜」。

此外，日韓軍事情報機密保護協定（GSOMIA）因雙方立場不一難獲共識，可能將於23日零時起失效。日本防衛大臣河野太郎說，就算沒有GSOMIA，也不會對日本安全保障產生直接影響，但是可能給予北韓及周邊國家錯誤訊息。

南韓《朝鮮日報》22日報導，前駐韓美軍司令布魯克斯（Vincent Keith Brooks）表示，現在是決定韓美同盟未來的非常重要時期。他對「韓日軍事情報機密保護協定」（GSOMIA）可能不續簽問題、韓美防衛費分攤矛盾等表示擔憂，且當前只強調本國利益的民族主義凌駕同盟重要性，韓美同盟狀態很緊張，同盟可能面臨瓦解。

(中時電子報)