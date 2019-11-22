美國在台協會處長酈英傑，今日於AIT舉辦媒體見面會，對於共軍派遣航母行駛台灣海峽等議題，酈英傑表示，美國對於任何造成威脅的動作都感到關切。有關台灣大選，美國注意到中國企圖透過不同方式對台施加壓力，影響台灣民主流程，美國對此感到關切，台灣面臨的挑戰包括外來的假訊息，企圖破壞大眾對民主制度的信心。

台灣即將於1月舉行總統選舉，酈英傑認為，有信心台灣人民會進行公平自由的選舉，但也需要保持警覺。美國和台灣都面臨假訊息的攻擊，美台也合作打擊假訊息，做法包括資訊分享、動員公民社會、與其他國家分享經驗等，9月舉行的GCTF媒體識讀工作坊就是很好的例子。

至於未來美軍是否會提高航行台海的頻率，以確保台灣公平、自由的選舉？酈英傑指出，他不能評論美國自由航行的細節，但是美國會在國際法允許的範圍內，進行自由航行、飛行的權利，未來也會繼續這樣做。

美國國和台灣的關係非常堅實，以軍售來說，台灣關係法規定，美國有法定責任要提供台灣防衛性物資，以協助台灣維持足夠的自我防衛能力。酈英傑強調，美台安全關係非常堅實，持續強化也是他任內的優先目標之一，相信台美安全合作未來會越來越緊密。

媒體詢問，在香港因素下，是否有助於總統蔡英文連任？酈英傑認為，2020的台灣選舉由台灣人民決定，美國期待和台灣選出的領袖共同合作，不論選出的人是誰。台灣的民主體制是區域中的模範，美國期待能持續凸顯台灣作為區域的典範。

未來是否會和主要候選人會面？酈英傑指出，AIT和台灣的主要政黨都保持良好關係，以平等的基礎互動。他和AIT人員都會定期和台灣政治人物碰面。

(工商 )