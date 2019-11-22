侯佩岑是演藝圈著名的甜姐兒，擁亮麗外型和優雅氣質的她，年過40依舊不見歲月痕跡，也讓侯佩岑每回PO照總讓網友驚艷，而在侯佩岑曬出的新照中，她身穿開衩洋裝，一雙美腿超養眼。

不吝設分享美照的侯佩岑，稍早在網曬絕美洋裝穿搭照，只見侯佩岑身穿開衩洋裝，大方放風白嫩美腿，一雙鳥仔腳無比，更吸睛的是，侯佩岑一個扭身讓她的S身材曲線現形，美胸、蠻腰和翹臀曲線全都露，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

(中時電子報)