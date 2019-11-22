國民黨總統參選人韓國瑜22日韓國瑜婦女後援會成立大會，前市長胡志強也感性念出一位韓粉的信。(黃國峰攝)

國民黨提名總統參選人韓國瑜22日起展開一連串台中地區行程，下午來到寶麗金市政店參加韓國瑜婦女後援會成立大會，面對逾千名中部地區婦女代表，韓國瑜還原他在新北市闡述男女生理結構不同，卻被黑黑得一塌糊塗，最後懇請婦女界朋友總統投給全台最黑的男人，而前市長胡志強也表示，民調民調只有1月11日的民調最重要。

在這場中部婦女界後援會成立大會，由全國婦女會總召集人邵曉鈴，台中市婦女各界總會長蔡鈴蘭召集，國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡，前台中市長胡志強，以及國民黨爭取連任的立委顏寬恒、沈智慧，以及立委參選人李中、黃馨慧、莊子富等人都到場，現場擠滿近千位支持者，場面熱絡。

韓國瑜在眾人簇擁下抵達現場，韓國瑜面對婦女界支持者，還原在新北市被黑，他講男女生理結構不一樣那一段，他強調，我只是講一下女孩子心理跟生理結構跟男孩的不一樣，就被黑到一塌糊塗，他當時只是說，男孩子站衛兵站一兩個小時沒問題，但叫女孩子站那裏會受不了。但女孩子坐化妝台、弄口紅、弄睫毛、弄頭髮，可以看鏡子半天，男孩子沒辦法，所以男孩子生理結構，他的生命來自下半段，而女孩子生理結構來自上半身，他是從這裡開始講。結果就被黑得一塌糊塗。

他解釋自己為什麼要講這一段，因為身體不一樣，心理狀況也不一樣，女孩子平常看似很弱不禁風、楚楚動人、小鳥依人，如果男朋友在、老公在一隻蟑螂過去，就會說打死它、打死它，老公如果不在，兩、三個女孩聊天，拿著鞋子就把蟑螂打死，他的意思是說，女孩子平常看起來很柔弱，但在關鍵時刻女性所展現出來的勇氣、還有毅力、決心反而比男孩子好，所以在2020年的選舉，特別要拜託全台灣所有婦女界的好朋友展現毅力決心，總統票請投給全台灣最黑的男人。

前台中市長胡志強也穿著一件重返執政的t恤，感性念出一位隱性韓粉的信，呼籲大家支持韓國瑜，他也說，民調民調只有一月十一日的民調最重要。

(中時 )