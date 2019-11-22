大聯盟旅美球星22日與「小道奇幼兒棒球隊」小球員粉絲見面，不藏私分享投球撇步。（盧金足攝）

大聯盟旅美球星王維中、曾仁和及宋文華22日到台中市府，與「小道奇幼兒棒球隊」小球員粉絲見面，市長盧秀燕化身女主播，幽默又急智的訪問笑翻全場，還挖出3名球星旅美時必帶台灣泡麵，包括維力炸醬麵、統一肉骨茶麵、滿漢大餐都是口袋名單，有台式泡麵加持，讓他們在球場威風八面。

在台中市政府運動局積極促成下，「2019國泰夯棒球─棒球嘉年華」23日預計在台中市民廣場舉行，王維中、曾仁和及宋文華三位高人氣球星將到場與粉絲見面，今日特別提前拜訪市府，與盧秀燕與小球員相見歡，現場也安排「棒球九宮格」，由球星們指導投球技巧。

盧秀燕以當年擔任女主播的主持功力，帶動全場氣氛，化身主持人訪問球星上場比賽的心情時，三名球員都直言「相當緊張」，但一旁的小球員童言童語的表示「很簡單，不緊張啊！」一樣問題兩樣情，全場嗨翻天。

為迎接首次到台中市府的球星，市府特別安排在9樓空中花園，陽光充足的戶外，球星展現絕佳親和力，宋文華稱讚王維中「孩子王」，保有童心，大人、小孩通吃，王維中笑回「因為自己就是蠻幼稚的」，笑翻全場。

被問到「最喜歡吃什麼？」王維中說，最喜歡喝珍奶及路邊攤；宋文華愛吃牛肉麵；球星更透露，旅美時必帶台灣泡麵，包括維力炸醬麵、統一肉骨茶麵、滿漢大餐，美國牛排、漢堡好吃，但來自家鄉的泡麵最解思鄉情。

「每個人都在拚一個位置！」王維中與宋文華表示，珍惜在美國打球的機會，大聯盟因競爭激烈，看見別人努力，更求自己進步；曾仁和今年右肘拉傷為例，他強調對棒球投手來說，手臂最重要，除現場指導如何預防運動傷害，也呼籲留意平時的訓練安全。

盧秀燕說，台中市擁有良好的棒球基礎與文化，市府大力推廣棒球運動，不只職棒，更從青少棒及幼兒棒球扎根，她感謝國泰金控與市府合作，讓3名球星到台中市指導及鼓勵在地棒球隊，使台中的棒球風氣更興盛，也讓小朋友更熱愛棒球，承諾市府將努力強化台中棒球環境，讓國球發揚光大。

運動局長李昱叡指出，王維中為最年輕登上大聯盟的台灣選手；曾仁和效力於德州遊騎兵隊，今年季中雖右肘拉傷仍努力不懈；宋文華是教士隊第一位簽下的亞洲業餘球員，引領小小棒球員朝夢想前進的最佳楷模。

(中時 )