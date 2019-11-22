主播廖芳潔近日忙著選舉專題的採訪寫作，加上手上每天固定的「台灣大頭條」的播報，讓她已分身乏術，忙得不可開交。之前因身體健康亮紅燈，現在的她更懂得照顧自己，特別上健身房運動，還請健身教練魔鬼訓練減重，每周進健身房兩次，以前身材較豐腴的她，在教練的嚴格督導下八個月狂甩九公斤，這成效不只自己嚇一跳，連教練都說她好像變了一個人，令人為之驚艷。廖芳潔不僅開始運動，在飲食上也格外注重健康，以前的她特別愛吃炸物，有時便當只吃炸雞腿，其他的青菜都不吃，這幾個月下來，不但戒掉吃炸物，連糖跟甜品也戒了，自己都覺得不可思議。

廖芳潔早期跑過政治線，在立法院也採訪過三年，笑說老的採訪過，而她從2011年開始轉做主播，卻從未有機會採訪總統蔡英文及韓國瑜，更沒機會見到本人，前陣子投入選戰報導，特別專訪了兩位總統候選人，即現任總統蔡英文與現任高雄市長韓國瑜，讓她感覺很新鮮，也充滿挑戰。一見到蔡英文總統就興奮的說：「終於有幸見到您本人，您比我想像中的還嬌小」，蔡英文總統笑回：「所以妳要幫我澄清我不是白白胖胖的!」至於訪問韓國瑜的感想，廖芳潔說他本人很幽默風趣，是位容易拉近距離的人。

(中時 )