叮叮噹！叮叮噹！鈴聲多響亮！今年台北東區點燈從11月初展開，網拍街漂浮雨傘、瑠公圳公園夜晚也有美麗燈飾閃爍。話說，《冰雪奇緣2》於昨（21日）上映。在全台SOGO百貨打造必踩IG打卡點【冰雪奇緣II 冰紛聖誕】，將電影夢幻場景搬至粉絲面前。SOGO忠孝店廣場有耶誕小屋、艾莎公主，雪寶等，而SOGO復興店前有7尺高「冰紛聖誕樹」。不只台北東區，在全台SOGO百貨也都有冰雪奇緣打卡點，歡迎大小朋友來這玩雪、賞楓趣。

今年冬天，冰雪風暴將再次席捲全球，《冰雪奇緣2》於昨日(21)正式上映。趕搭這波冰雪風潮，台灣華特迪士尼特別攜手全台遠東SOGO百貨，即日起至2019/02/02，於在全台SOGO百貨打造必踩IG打卡點【冰雪奇緣II 冰紛聖誕】，將電影五大經典夢幻場景搬至粉絲面前。

絢麗的閃爍光影與點點燈海相映，無論白天夜晚各有風味，怎麼拍怎麼美，一定讓粉絲們拍到停不下，連相機都可以感受《冰雪奇緣2》夢幻般的奇幻魔力。加上東區

SOGO百貨台北忠孝館：超繽紛的「冰紛隧道」，內外採錐角型鏡面壓克力打造bling bling質感，增加點神秘氛圍；未知的「迷霧森林」灑落滿地的魔法楓葉，像是預告著冒險旅程即將展開；遭受襲擊的「艾倫戴爾城堡」，為此次重要場景之一，號召大小朋友跟著艾莎與妹妹安娜，共同保衛城堡；神秘感十足的「魔法風靈」，將藏著什麼神秘的力量呢？還有最受粉絲喜愛的「抱抱雪寶」。

SOGO百貨台北敦化館：打造最具代表性的「冰晶魔法雪花」，跟著艾莎一起 召喚冰雪魔法吧！

SOGO百貨台北復興館：聖誕節絕少不了聖誕樹，7尺高的「冰紛聖誕樹」散發著繽紛夢幻的藍色光芒及懸掛著冰晶雪花片，與艾莎、安娜及雪寶拍出最浪漫、最幸福的聖誕照！

此外，台北東區慶耶誕！「台北最High新年城-2020跨年晚會」系列活動已於11月初正式啟動，在SOGO百貨後方的瑠公圳公園夜晚也有美麗燈飾閃爍！東區「網拍街」、「烤肉街」也繽紛！

SOGO百貨中壢/高雄館：近距離與超Ｑ、超療癒的「抱抱雪寶」及艾倫戴爾小鎮上的「冰紛聖誕小屋」，搭配著橘紅色的楓葉聖誕樹、小矮凳及禮物盒，萌感爆表！

SOGO百貨新竹館：繽紛夢幻的「冰紛隧道」，隧道內有如無數顆小冰晶折射出的光芒，穿越隧道後，會宛如與艾莎一樣擁有神奇的力量，快跟著人氣主角艾莎、安娜、雪寶勇闖冰紛隧道，共同完成艱難的冒險吧！

冰雪奇緣2 冰紛聖誕

日期：2019年11月21日－2020年2月2日

地點：全台遠東SOGO百貨（復興館、忠孝館、敦化館、天母館、中壢館、新竹館、高雄館）

(中時電子報)