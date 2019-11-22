高市觀光局主祕高美蘭連日來被綠營政治追殺，今（22）日她透過新聞局發表聲明，痛斥被民進黨「綠色恐怖」追殺，宣布為免影響市府運作，自即日起辭去高雄市政府觀光局主任祕書一職，但未來若再有不實報導，將保留法律追訴權。

高美蘭聲明指出，自己只是一個受韓市長邀請、抱病南漂高雄希望貢獻所長的小人物，擔任的 職位──簡任十職等主任祕書，原本即屬幕僚性質，詎料民進黨部分議員及「英 屬媒體」傾全力搜羅本人所有個資，枉顧法律之限制，公開在議事殿堂及媒體上將本人及家人汙名化，使識者產生極大恐懼。

她認為，不識者對她名譽產生質疑。只因政治立場不同，即可公然追殺至此，令人不寒而慄。民進黨完全執政下之民主自由不復見，綠色恐怖處處現。

她強調，原本請無薪長假一事，純粹為保持行政中立，與貪戀職位無關。本打算待事情告一段落，將督導的業務交接完成後即辭職，同時也讓觀光局能回歸原本的業務，不受干擾。

然而，民進黨議員及「英屬媒體」一再扭曲事實，行競選攻擊之實，不在意高雄觀光發展，枉顧高雄市民之所託，並且造成市府長官及團隊極大困擾。她說，為免影響市府運作，幾經思考，自即日起，本人辭去高雄市政府觀光局主任祕書 一職。

她也再三重申，任公職前之投資行為，一切合法合理，本人坦蕩無愧，亦相信民心如鏡！ 本人任公職期間若有違法濫權？或者利用職務之便炒作土地及房屋？或者貪瀆 收賄？或者財產暴增？自應受公評。

她也期待媒體用同樣的標準檢視及追查綠營公職人員在位期間財產的合法性，這才是民主社會的真諦。否則，媒體寧願淪為政 黨的打手，配合進行抹黑、扭曲、羞辱人格之事，讓整個民主倒退，實非台灣之福。

她提到，離開公職後的二個月仍須申報財產，換言之，對於本人先前因誤解而漏報之疏失，仍在受監督及調查之範圍，絕對沒有想要諉過之意圖，請媒體自重，不要借題發揮，爾後本人將堅決捍衛憲法賦予之權力，同時對違法及不實之報導，保留法律追訴權。

最後，高美蘭語重心長說，曾一再與觀光局同仁分享，到高雄任職，只是為了貢獻所長，希望讓高雄更好。「當有一天，無法完成初衷時，即是我離去之時」。

她感謝觀光局同仁這十個月的協助，高雄很棒，擁有一批優秀、有理想的公務員，默默為高雄觀光而努力，很 榮幸與大家共事，「那美好的仗，我已打過！」未來仍將以觀光局義工身份， 持續協助高雄，讓我所愛的第二故鄉高雄，愈來愈興盛、愈來愈美好。

(中時 )