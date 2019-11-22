區域立委登記最後一天，前屏東後備司令部司令黃冬輝與支持者大陣仗揮舞著國旗完成登記，打著守護中華民國、捍衛軍公教警消權益及全力支持韓國瑜口號，不少選民擔心恐直接衝擊國民黨參選人葉壽山選情，讓藍營陷入分裂危機。

此區選情堪稱詭譎多變，選戰初期，立法院長蘇嘉全妻子洪恒珠強調參選到底，立委蘇震清也揚言若未列不分區安全名單會跳下來選區域立委，沒想到在登記前夕局勢驟變，洪宣布退選，蘇改選屏東第二選區，綠營成功整合、營造團結氛圍。

原本局勢看漲的國民黨，卻在登記最後一刻殺出程咬金，是否牽動選情、外界熱議不斷。黃冬輝自己則表示，不是為了當立委而選立委，是要捍衛軍公教警消權益，守護中華民國及這面國旗，所以不會考慮黨派問題。

另外他也指出，韓國瑜是他黃埔的學長，理應全力支持，外界指他蹭韓其實很不公平，且屏東向來綠大於藍，韓國瑜在此處於劣勢，由他率先掛出看板，是希望能引起共鳴。

但藍營支持者憂心透露，這場藍綠對決還是五五波的膠著情況，眼看綠軍整合成功，藍軍卻陷入分裂，來回相差票數就可能是輸贏關鍵，加上其他參選人各擁山頭，這場戰役恐怕比想像中艱困。

(中時 )