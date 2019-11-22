台北地檢署偵辦潤寅涉嫌向14家銀行詐貸百億元案，將主嫌楊文虎胞兄楊文海再次傳喚到案後，檢察官當庭諭令逮捕，並向台北地方法院聲請羈押禁見。

據悉，檢方日前約談榮星員工，主要追查目前被羈押的星榮公司負責人蕭良政是否指示員工配合潤寅的不法行為。有被告供出楊文海曾從星榮物流公司夾帶文件返回潤寅，所以再次傳喚楊文海到案說明，並提示事證後，諭令將楊文海當庭逮捕，並向北院聲請羈押禁見。

(中時 )