潤寅詐貸案 楊文虎胞兄聲押禁見 16:052019/11/22 中時 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 潤寅詐貸案楊文虎胞兄楊文海聲押禁見。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北地檢署偵辦潤寅涉嫌向14家銀行詐貸百億元案，將主嫌楊文虎胞兄楊文海再次傳喚到案後，檢察官當庭諭令逮捕，並向台北地方法院聲請羈押禁見。 據悉，檢方日前約談榮星員工，主要追查目前被羈押的星榮公司負責人蕭良政是否指示員工配合潤寅的不法行為。有被告供出楊文海曾從星榮物流公司夾帶文件返回潤寅，所以再次傳喚楊文海到案說明，並提示事證後，諭令將楊文海當庭逮捕，並向北院聲請羈押禁見。 (中時 ) #潤寅 #羈押 #聲請羈押 #逮捕 #員工 也許您會感興趣 推薦閱讀 開延押庭 潤寅千金楊宇晨坐囚車到北院 10:082019/11/18 社會 潤寅千金楊宇晨延押2個月 過年前偵結 16:372019/11/18 社會 富味鄉建構友善職場 彰化縣政府頒發「幸福企業」獎 16:232019/11/19 生活 員警冒充調查官詐騙建商遭羈押 14:392019/11/20 社會 夏于喬父親涉嫌吸金 收押禁見確定 12:032019/11/21 社會 潤寅詐貸案再搜6處 約3名物流公司員工 15:592019/11/21 社會 柔術第一女神也遭殃！捲潤寅詐貸案風波 08:372019/11/22 社會 柔術女神捲潤寅詐貸 約談後80萬交保 11:072019/11/22 社會 潤寅詐貸案 3物流公司員工交保 11:532019/11/22 社會 潤寅詐貸案 檢再傳楊文虎胞兄楊文海 15:452019/11/22 社會 社會熱門新聞 史上最尷尬！ 新娘「超垂八字奶」外露 賓客秒傻眼 - 社會 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 正妹服務員「裸體圍裙」攬客 穿太辣全GG - 社會 情侶「原裝」交往1年 初嚐禁果首吐5字心得 - 社會 女博士冷凍治療皮膚 黑色素沉澱害婚宴泡湯怒告醫師 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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