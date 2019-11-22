35歲的周孝安異性緣好，去年底不慎落入桃花劫，被指周旋於女模Ariel、李京恬以及周曉涵之間。今年4月曾被目擊在新莊「體育客」和Ariel一塊運動，7月大方認愛。他今天出席民視戲劇《極光風暴》首播記者會，鬆口認了已和小12歲的Ariel已於9月分手，短命戀僅維持4個月。

周孝安表示，女方年紀小，比較需要陪伴，「可能我年紀到了，一有時間休假就累，想待在家，因為沒時間相處，她比較不能理解，難免會有情緒反應，2 人有一些爭執，我只能很抱歉」。他坦言，分手是他提的，提分手之前醞釀2周，2人除了年紀差距，生活價值觀不同也是分手原因。

《極光風暴》剛開拍，正是他情傷期，「開拍的前幾天很難過，很低氣壓，處於不開心狀態」，有一場和劇中前女友王茉聿互嗆的對手戲，他苦笑：「情緒很好被帶起來。」同劇演員施名帥、吳政迪爆料「拍戲時，我們每天在嘲笑他」，有段感情穩定的施名帥今在旁幫他打氣：「有分手都是好事，不要在一起更久才發現問題。」

(中時 )