《第56屆金馬獎頒獎典禮》將於11月23日晚間7點在台北國父紀念館隆重登場，連續第二年入圍的雷光夏，將在典禮上獻唱與盧律銘合作的《返校》主題曲「光明之日」，彩排時談及入圍，打趣提醒大家要小心許願，去年就是覺得自己表演的不夠完美，希望下次有機會要唱的完美一點，結果今年願望應驗，當時心想：「只是許了個願，但真沒想過會要再次上台！」。

雷光夏將在典禮上獻唱與盧律銘合作的《返校》主題曲「光明之日」（圖/台視提供）

而再度與鍾孟宏導演合作的林生祥，這次與導演攜手打造《陽光普照》主題曲「遠行」，溫柔呈現獻給家人的故事，典禮現場演出將有別於電影的歌曲的呈現，加入打擊樂器及月琴，林生祥逗趣表示，原來是因為沒有拿樂器會不知道怎麼唱歌！

林生祥典禮現場演出將有別於電影的歌曲的呈現，加入打擊樂器及月琴。（圖/台視提供）

在金馬56舞台的設計方面，台視今年以數千片LED為基底，打造大型旋轉彩幕舞台，並與視覺設計合作，搭配節目橋段、表演內容，旋轉呈現不同的金馬驚喜，完美襯托影人的星光風采。為呈現優質轉播，台視也動用22部HD高畫質攝影機及2部大型吊臂攝影機、3部SNG車及3部OB車，以最專業的視野閃耀金馬！

金馬華麗旋轉式舞台，氣勢磅礡搶先亮相（圖/台視提供）

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