深秋入冬時節，天氣有時暖得不像是冬天即將到來，有時又涼得要披上外套，到底衣服該怎麼準備和收納呢？暖冬的機率愈來愈高，台灣今年冬天到底會不會來？或甚至未來還有沒有冬季？

天氣風險管理開發公司總經理彭啟明表示，全球暖化的影響，暖冬的機率偏高，但不代表冬天完全不冷，「冬天還是會來，仍有冷氣團南下，不過，出現極端寒流的可能機率不高，」他也建議，目前因還未完全入冬，要注意的是日夜溫差大，冬裝還是要準備，「依我穿衣的經驗，目前大衣、羽絨衣出動的機率應該不高，」他建議，要穿對衣服，還是要看天氣預報。

面對這樣的忽冷忽熱的天氣，到底該怎麼收納、準備衣服呢？家事達人教您3個換季衣物收納的訣竅：

1.不要一口氣全部收起來、拿出來

現在雖然還暖和，但由於即將入冬，所以夏季的衣服可以先收一些起來，「夏季的衣物如T恤、汗衫、背心等等可以先收三分之一，」家事達人陳映如說。而冬裝也要分批出動，目前的天氣毛衣、厚夾克還不用搬出箱子，長袖襯衫、薄外套則可以開始放進衣櫥準備了。

2.天氣好、曬乾後再收納

凡是穿過的衣物都要先洗過、徹底曬乾再收。家事達人陳安祺指出，一般人在收納衣物時最常犯2個錯誤，一個是「沒挑對時間、想收就收」，另一個則是「衣服還沒乾就收」。

換季收納時，衣服一定要先清洗、曬乾後再放入箱中。（圖／pixabay）

陳安祺除了不在潮濕的陰雨天收納之外，她收冬衣前，會先將衣物徹底曬乾、烘乾。她表示，衣物發黃的原因除了沒洗乾淨外，還包括潮濕，因此她收納前會拿吹風機特別吹衣服布料比較厚的地方（例如腋下部位），徹底去除濕氣。

那麼去年冬天收的衣服，今年穿還需要洗嗎？陳映如認為如果是清洗過才收入就不需要，頂多拿出來熨燙，「要注意的是，毛衣、針織類的衣服不要用平板式的熨斗，而是直立式的，因為平板式的熨斗熨燙完毛料衣物會失去蓬鬆感，熨燙痕跡也很明顯，」他建議使用直立式熨斗，或把平板式熨斗的蒸氣調到最大，燙衣服時與衣物保持1～2公分。

3.用塑膠箱收納

陳映如建議收納時不要使用紙箱或布料箱子，因為這些材質都容易吸收濕氣，導致衣物發霉；塑膠袋是較方便的方式，但塑膠袋裝衣後無法堆疊，且開口處一般人都會用膠帶黏貼，拿取衣物不方便，因此建議用有蓋、能密封的塑膠箱。

收納時，能密閉的塑膠箱是最好的選擇。（圖／pixabay）

溫差大、時冷時熱的天氣很容易感冒，陳映如建議除了內穿短袖T恤、外穿長袖襯衫和薄針織衫的「洋蔥式穿法」，分享穿衣3單品可以用來搭配：

1.防風夾克

防風夾克輕薄、好攜帶，如果氣溫突然變低，防風夾克可以防止冷風灌入、保暖；下小雨時，防潑水的防風夾克也很好用。

防風夾克輕便、能防止冷風灌入、遮蔽小雨，很實用。（圖／pixabay）

2.披肩

材質好的披肩輕薄卻保暖，可以當圍巾，如果變冷也可以覆蓋部分軀幹，達到保暖效果。

3.皮衣

皮衣帥氣有型，在風大的天氣，皮衣的防風效果不錯。但陳映如表示，下雨天不適合穿皮衣；如果弄濕一定要趕快擦乾後風乾，「千萬不能用熱風吹或用除濕機，這樣會傷害皮革。」

每次穿完要用布或軟刷清理衣物上的灰塵，並建議定期使用市售清潔劑和保養乳，這樣可以延長皮革的壽命。

陳映如也表示，即使現在天氣還不是那麼冷，大衣、羽絨夾克還是可以放1、2件在衣櫥中以備不時之需。

(中時電子報)