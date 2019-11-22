一邊一國行動黨趕在2020大選登記日截止前，公布不分區立委名單，由一邊一國發言人醫師陳昭姿領銜，前總統陳水扁以政治受難者、一邊一國澆水園丁、列第6名。

陳水扁是否可以列入不分區，法務部21日回應，全案交由中監認定。昨天一邊一國黨取得陳水扁簽名同意後，公佈不分區名單，陳水扁以政治受難者、一邊一國澆水園丁、前總統等身份名列第六名。

不分區第一名的陳昭姿及第二名的鄭新助，分別為挺扁的南北大將；此外，列第3的是朱孟庠，她說，自己外省第二代、眷村長大，但看到鄭南榕自焚後才知道她自己是台灣的女兒。她非常關心台灣的主體認同。去年她擔任2020東奧正名公投執行主委，希望能為台灣正名殺出一個破口；現在她期待，蔡總統能不能在當選前承諾把台灣的主體性找回來。

第4為台北藝術大學前校長楊其文 ，第5為張文翊，張曾任《中國時報》總編輯、當代雜誌發行人，她的夫婿則是凱達格蘭學校校長金恆煒。

(中時 )