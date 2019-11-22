河莉秀發文祝福前夫結婚。（圖／翻攝自risu_ha IG）

44歲河莉秀被譽為最美變性女星，2017年她突然宣布和結婚10年的老公鄭英鎮離婚，當時外傳主因是男方事業失敗，但河莉秀上節目澄清前夫沒做錯，自己反而對前夫抱歉，更因沒生兒育女自責。最近鄭英鎮再婚娶小2歲圈外女友，河莉秀昨(21日)發文，表示自己雖因工作不能到場，「但我還是希望兩位生活幸福，祝你們幸福！」

河莉秀前年6月剛過完結婚10周年紀念便閃電宣告婚變，熱傳主因和男方經濟問題、性格差異有關，河莉秀則在節目上稱讚前夫是好人，因對方忙工作、聚少離多才分開，她更透露有計畫接受子宮移植手術，但因無法住院一年放棄，遺憾沒和鄭英鎮有愛的結晶，也因自己變性人身分害他被外界攻擊而抱歉。

河莉秀昨發文恭喜前夫梅開二度，稱呼對方「我的前夫，也是好友」，她因行程不克參加，還是送上滿滿祝福，而鄭英鎮受訪透露和新娘是透過朋友介紹認識，兩人本來是不同工作，現在一起打拚，而曾是RAP歌手的他沒打算復出演藝圈，僅說想專注衝刺眼前事業。

(中時電子報)