帶領中信兄弟二軍拿下總冠軍的「林桑」林威助，這次在冬季聯盟職掌中職聯隊兵符，不過總教練不好當，面對冬盟密集賽事喬不出6名先發投手是他最煩惱的事，不過他強調球員的拚勁及態度才是最重要的，明日首戰將推中信兄弟的子弟兵周磊擔任先發。

林威助首次擔任中職聯隊總教練，外界認為他有機會在未來接下兄弟一軍總教練的位置，不過他這次面對的考驗不小，其一為先發投手不夠排出6人，其二為各球團對選手也會有些限制，不過他仍秉持的帶隊風格是要有拚勁及態度，只要能做就要做到好。

冬盟賽事非常密集，要排出6位先發投手，不過因為集訓時間太短，教練團只能盡量觀察投手球路，目前僅能排出周磊、魏碩成、江國謙、朱益生、楊彬等人暫定為先發，其中魏碩成在二軍多為後援出賽。

林威助認為先發投手可能投不滿5局，因此中繼投手相對吃緊，只能邊打邊安排，「投手吃不完局數也要吃，當作一種挑戰，先發的責任是要丟完，否則後援會很辛苦。」

(中時電子報)