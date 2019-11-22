民進黨創黨元老、前議員陳志成發布退選聲明。（翻攝陳志成臉書／許家寧基隆傳真）

基隆立委選戰藍綠PK激烈，揚言「參選到底！」的民進黨創黨元老、前議員陳志成仍遲遲沒動靜，選舉登記截止前1小時，臉書發出退選聲明，透露17日「英德配」成形當晚，賴清德與黨主席卓榮泰向他溫情勸說，決定忍讓、顧全大局成全蔡適應。

基隆立委登記首日，無黨籍張耿輝、國會政黨聯盟楊石城及國民黨宋瑋莉，3名議員先後完成登記，原本放話披上台灣維新黨的陳志成，自從上周賴清德回到故鄉基隆合唱《再出發》，陳態度從強硬轉趨低調，最後「僅領表、未參選」，綠營免於分裂危機。

陳志成先向一路相挺的好友說「歹勢」，提及去年議員選舉，不管是初選之後，黨內再徵召非黨籍參選人，或是不當偏袒該參選人，都是他從政以來前所未遇的不公，更指出這次立委選舉他已表態參選意願，仍未辦初選直接徵召，令他憂心黨已失去當初堅持的民主與草根性。

陳志成說，這次透過參選，盼凸顯民主、公平競爭的精神，卻也擔憂對黨是傷害而非共榮，就在登記前陷入長考時，賴清德院長在成為副總統參選人的當晚，偕同黨主席到服務處勸說，讓他決定在最後一刻退選，力挺基隆、盼民進黨掌握充分勝選機會。

陳志成強調，作為民進黨創黨黨員，這次選擇退選成全、維護台灣本土意識而吞下這口怨氣，還以「手把青秧插滿田，低頭便見水中天；心地清淨方是道，退步原來是向前。」抒發心境，對此，蔡適應感謝陳的付出，會更加努力繼續贏回基隆。

(中時 )