立委江啟臣犧牲色相，赤腳、穿上小碎花圍裙，手上端著農家菜迎接貴客。（王文吉攝）

立委江啟臣犧牲色相，赤腳、穿上小碎花圍裙，一身農婦裝扮，造型令人莞爾。（王文吉攝）

江啟臣（左一）邀請沈玉琳（左二）等，坐到三合院角落屋簷下，品嘗農家粗茶淡飯。（王文吉攝）

國民黨立委江啟臣22日參加沈玉琳「謝謝琳來了」節目錄影，製作單位安排江家祖厝出外景，並挑戰兒時遊戲及採收椪柑，特別來賓「龍介先」在中途加入，激爆許多荒謬笑梗。江啟臣表示，長久以來都有小編規劃一系列的網路影片，透過影音與鄉親溝通，這次是知名網路節目邀約錄影，只要正向的，都不排斥。

「是這嗎？確定是江啟臣的家？」沈玉琳與助理主持人躲在圍牆邊探頭探腦，看到眼前占地寬廣的土角厝，懷疑自己跑錯地方，還說「如果這是韓國瑜的三合院就不得了，肯定立刻上新聞了！」融入時事梗台詞，笑翻全場。

製作單位安排江啟臣穿上小碎花圍裙，赤腳、端著菜圃蛋、控肉、白菜滷「農家三寶」，以粗茶淡飯，款待遠道而來的貴客。「有沙發可以坐著吃嗎？」沈玉琳問哪裡可以大快朵頤，沒想到江啟臣指著屋簷下說「小時候我們就坐在那裡吃」。

沈看到江赤腳裝扮，得知童年時都沒穿鞋，當場也跟著脫下鞋襪「接地氣」。沈玉琳說，一個月前就邀約，與江的助理溝通很久，江委員百忙之中答應，很多人覺得選舉要到了，江委員與謝龍介有超高人氣流量，其實是我們比較需要他們創造流量。

沈玉琳也說，他最近和台中特別有緣，上個月合體蔡其昌副院長挖芋頭，今天跟江啟臣一起採收椪柑，非常開心來山上體驗風土民情。沈說，他推出第1支影片流量破150萬，第2支短短兩周將破60萬，已致贈獎狀感謝謝龍介議員是流量之王，沒多久要再送第2張獎狀了。

由於江啟臣剛發表競選連任的MV《啟程》，製作單位在媒體聯訪完，突然cue江打歌。幕僚調侃「被政治耽誤的歌手」江啟臣隨即接過麥克風大展歌喉，沈玉琳與助理主持人在旁伴舞、惡搞，氣氛歡樂，可惜助理沒準備大字報，江一邊唱一邊忘詞，驚險唱完自己的同名主題曲。

(中時 )