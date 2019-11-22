台灣約有22萬個聘僱外籍看護的家庭，其中使用長照服務者介於4.6至4.8萬人之間，使用率約20％。許多家庭不擅利用資源，與外籍看護也存在著語言不通的困擾，台北市為此首創「聘僱移工家庭安心支持計劃」，派社工及通譯到府，協助連結外籍看護訓練、長照2.0、心理輔導等服務。

長照2.0將服務分為4包錢，分別是照顧及專業服務、交通接送服務、輔具服務及居家無障礙環境改善服務、喘息服務。聘僱外籍看護的家庭，可使用交通、輔具、喘息服務，政府亦給付照顧及專業服務的30％（限用於專業服務）。

20年前確診淋巴癌末期的巫太太，動手術後長期臥床，右半身癱瘓，且伴隨語言障礙。失能後的她，先後聘請過8個外籍看護，均因語言、文化差異，無法獲得妥善照顧。長照2.0上路後，她也不知道自己可以使用長照資源，沒體力外出復健，導致行動越來越不便。

在健順養護中心的協助下，社工與通譯來到巫太太家中，為她安排長照服務的介入。透過專業人員到府協助復健，巫太太的狀況大幅改善，也能在座談會中侃侃而談，分享自身經驗。聘僱的外籍看護，也獲得了進一步的訓練，更能因應巫太太的照顧需求。

聘僱外籍看護的家庭，最棘手的問題在於文化差異、照顧技巧、心理需求、資源連結等。台北市勞動力重建運用處副處長黃毓銘表示，「聘僱移工家庭安心支持計劃」本年度首先於中山、大同區進行試辦，未來不排除擴大辦理。民眾如有需求，可撥打服務專線：02-77031977。

(中時 )