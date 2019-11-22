今年電競界壓軸盛事－「2019亞洲電競大賞AEA－台灣站」（2019 ASIA ESPORTS AWARDS . TAIWAN）即將於12月8日登場，眾所期待的頒獎陣容也在今（20日）正式公布，徐展元、卓君澤兩位運動界熱血代表都將出現在頒獎典禮，為電競大賞熱情助陣！擁有廣大粉絲的前職業選手西門夜說、BeBe外，人氣實況創作者亞洲統神也在名單中。

徐展元、卓君澤兩位運動界熱血代表都將出現在頒獎典禮(圖/狼谷娛樂提供)

電子競技Esports也是運動項目之一，博斯電玩台台長徐展元，將攜手TSNA體育新聞團隊執行長卓君澤（卓卓），齊頒發「年度最佳主播賽評獎」、「年度最佳主持人獎」、「年度最佳電競報導獎」;亞洲統神將與狼谷競技台節目《Game什麼東西》主持人阿達共同頒發「年度最佳電玩影音內容獎」、「年度最佳電玩影音創作者獎」、「年度最佳電玩直播創作者獎」;前《英雄聯盟》職業選手西門夜說、BeBe，也將共同頒發「年度最佳電競新人獎」，不僅表揚本年度的電競超新星，更有前輩交棒給後輩的象徵意義，絕對會是此次頒獎典禮上的經典畫面。

徐展元、卓君澤兩位運動界熱血代表都將出現在頒獎典禮（圖/卓君澤提供，1893拍攝）

不只如此，頒獎陣容中還有曾獲得《爐石戰記》世界冠軍的Tom60229、人氣實況創作者小葵、格鬥遊戲職業選手GamerBee（小向）、前《星海爭霸》選手暨現任HKA職業戰隊總監Sen，以及曾任電競選手、教練、領隊、賽評的包子（曾昊宇）等人，星光熠熠，共同見證台灣電競產業的重要篇章。

(中時 )