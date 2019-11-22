石岡區公所區長劉素幸說，「一石三刻 檔案回顧展」，展覽內容以石岡早期客家七大伙房為緣起，展現早期客家聚落、家族祭祀組織及大埔客家文化等生活面貌，這塊鄉土人情歷經石岡水壩對民生經濟的限制及921大地震後重建的艱辛，淬煉出豐沛的生命力，體悟文化傳承與保存的意義。

劉素幸指出，藉由典藏檔案與老舊照片中封存的斑駁記憶，引領我們駐足一窺石岡歲月、二覽人文風情、三傳客家精神。本次展覽規劃3大特色主題，分別為石岡7大伙房、石岡水壩及石岡客家文史(含921地震)；藉由四大形式特色如造型伙房、懸吊報紙、投影大書本與互動QA展現展場重點，讓前來參觀的民眾快速了解石岡歷史，一睹石岡各時期的文化風采與記憶。

展期：108年11月25日(星期一)至108年12月20日(星期五)，星期一至星期五上午8時至下午5時(國定例假日除外)。地點：臺中市石岡區公所1、2樓。石岡區公所現場規劃造型伙房等場景，歡迎民眾拍照合影並於本所粉絲頁活動貼文下回覆或參與QA問答即贈送展覽宣導品1份，數量有限，發完為止哦！

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