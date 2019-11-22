股票上市的IC通路商文曄科技，被核心元件大廠大聯大收購30％的股權，文曄董事長鄭文宗22日下午在律師盧筱筠陪同下，到台北地檢署控告大聯大在公開收購過程涉嫌違反證券交易法、銀行法等相關法令。

鄭文宗質疑大聯大的收購行為是以短期融通資金支應，是否確有長期持有文曄股票很可疑，未詳實說明收購三成股權的目的及計畫。

此外，大聯大這次公開收購，有將近8成資金以向金融機構短期融通資金作為支應，將短期資金作為長期股權投資之用，資金用途顯然與金融機構貸放目的不符，甚至有銀行貸放用途為短期投資者，卻仍被大聯大公司作為這次長期股權投資之用，大聯大公司相關人士是否有涉嫌隱匿資金用途而自銀行取得短期融資資金之情事？

鄭文宗並質疑，大聯大這次突襲性公開收購，文曄事先完全不知悉，但文曄股票成交量在今年10月間起卻有不正常價量波動，是否有不肖人士事先知悉大聯大公開收購，而預先買賣文曄股票，涉犯內線交易法罪嫌？

(中時 )