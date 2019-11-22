前新北市長朱立倫（右三）22日南下新竹縣，陪同竹第1選區國民黨立委參選人林為洲造勢拉票。（陳育賢攝）

前新北市長朱立倫（左）表示，針對外界傳言有人要倒吳、要競選黨主席，這是在見縫插針，根本是空穴來風。（陳育賢攝）

前新北市長朱立倫22日南下新竹縣，陪同竹第1選區國民黨立委參選人林為洲造勢拉票，針對外界傳言有人要倒吳、要競選黨主席，朱立倫表示，這是在見縫插針，根本是空穴來風，國民黨現在只有一切以勝選努力，每個人都不能有個人自私想法，只能有勝選方程式。

朱立倫指出，目前的不分區名單都已定案，國民黨是民主的政黨，可以有各種不同意見，完全沒有所謂的派系鬥爭，只是意見的表達，定案後就要團結一致，呼籲所有國民黨的支持者，現在應沈澱冷靜思考，為了中華民國的未來，為了國會能夠過半，要拜託大家還是思考一下投給國民黨。

對於外界謠傳包括他在內，有多人想要角逐黨主席的位子，朱立倫嚴重駁斥，他表示，這完全是見縫插針、空穴來風、敗選思維，國民黨現在只有一切為勝選努力，拚盡最後1分力氣都不可以有個人自私的想法，國民黨員現在沒有自私自立的空間，只有大家團結才有勝選的機會，任何自我考量的敗選模式都不存在，只有勝選方程式。

而朱立倫今天是到湖口農村再生模範「德盛社區」為黨籍立委參選人林為洲輔選，他並在湖口鄉長林志華、縣議員吳淑君等多人的陪同下，一起體驗拔芋頭的農忙樂趣，再與林為洲親自下廚烹煮芋頭美味料理，他同時也跟現場媒體提醒，芋頭要吃「芋頭」，不要誤吃「姑婆芋」，他並開玩笑說，是因為徐國勇部長誤吃姑婆芋，才知道姑婆芋是毒的。

而對於林為洲，他欣賞林勤跑基層，長期在地方成功經營，但是這次林為洲是要選增加1席之後的第1選區，是全新的挑戰，也是辛苦的選戰，不過，他相信，林為洲的努力一定可以繼續連任。

林為洲則表示，感謝朱立倫的輔選列車開到新竹縣，地方期待很久，朱市長過去很關心地方農村發展，此次到德盛社區體驗拔芋頭也深入認識芋頭的栽種模式，辨別芋頭與姑婆芋的差別，這次他將會全力打拚，全力以赴，為勝選努力。

(中時 )