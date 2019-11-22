總統蔡英文參加「核廢料蘭嶼貯場使用原住民保留地損失補償要點發布會」。（楊漢聲攝）

總統蔡英文22日下午將到台東參加「民進黨總統立委台東聯合競選總部成立大會」，全力來拚選舉，其中行程也特別撥空參加「核廢料蘭嶼貯場使用原住民保留地損失補償要點發布會」將補償蘭嶼25.5億元及每3年2.2億元的土地配套補償金。

蔡英文表示，特別來跟蘭嶼的朋友見面，一起來見證過去幾年努力的成果，她上任時曾代表政府承諾，要調查核廢料放置在蘭嶼的整個決策過程，真相調查報告出爐，證據顯示當時族人確實並不知情也未曾同意，蘭嶼核廢料貯存場蓋在族人的原住民保留地上，侵害到族人土地權益。

「政府應該提出補償，還給族人一個公道」，蔡英文表示，今天齊聚在這裡一起見證補償要點的頒布，深深感謝一起努力的族人及朋友，核後端基金提撥的補償金將由族人與政府組成的基金會管理，也期待這筆補償金能夠創造更多福祉協助蘭嶼邁向永續發展。

蔡英文強調，「釐清真相修補錯誤」這就是原住民族歷史及轉型正義的目標，我們還有很多工作要做，在今天跨出很重要的一步，補償要點的頒布是蘭嶼重要里程碑，就讓攜手合作一起努力。

蘭嶼鄉長蘭嶼鄉長夏曼‧迦拉牧則表示，在歷任總統到蘭嶼都未看見為聽到我們的需要，只有「小英總統有聽見」，政府一定要更重視少數族群的需求，這25.5億的補償讓蘭嶼得到安慰，雖然核廢料尚未清出，但他相信小英總統會協助將蘭嶼的核廢料遷出，相當感謝小英總統。

(中時 )