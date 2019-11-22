嘉義市民族國小英語學院外籍老師帶動小朋友活潑學英語。（廖素慧攝）

嘉義市議員戴寧22日質詢各國中小外籍師資不足，恐影響英語教育品質及學生接軌國際的教學成效，督促市府增聘外籍教師，市長黃敏惠答詢說，教育處規畫明年增聘外籍師資，英語學習也往國小低年級扎根。

戴寧說，嘉義市目前在2所國小設置英語村，提供各國小共同使用，雖然在英語村的情境教學有助學生實際運用英語的能力，但每校1學期去英語村的次數屈指可數，教學效果不彰，歸根究底應該在各校聘用外籍教師，全面提升英語教學的質量。

教育處長林立生說，興嘉國小、民族國小2座國際英語學院提供4、5年級學生到學院遊學，107學年度第2學期約有5200名學生參加，已規畫明年增聘外籍教師，希望預算能獲議會支持。

教育處課程發展科長林淑華說明，2座英語學院共聘4名外師，8所國中也共聘4名外師，目前國中小共聘8名外師，2020年擬增聘國小7名外師，總共15名外師編列約1900萬元師資預算，目前國小6年級是空窗階段，沒有外師教學，明年預算若通過，補足外師，109學年度起小4到國一都有外師教學。

林淑華說，今年9月108學年度起，外師巡迴8所國中每周為國一生上1堂課，此外，國小低年級（一、二年級）利用彈性課程，以教讀繪本、節慶活動等方式，全面試辦英語融入課程。

(中時 )