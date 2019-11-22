日韓軍事情報保護協定(GSOMIA)在南韓喊停之下，即將於23日凌晨失効，但南韓政府在22日下午通知日本，停止原先的通告，將繼續與日本維持該協定。

南韓方面原本堅持要日本讓步，並且強調除非日本解除對南韓的出口限制，否則中止GSOMIA的立場不會改變。南韓政府21日、22日連續召開國家安全保障會議，協議是否繼續與日本維持GSOMIA。

日本防衛大臣河野太郎則喊話說，停止日韓GSOMIA只會對北韓等周邊鄰國傳出錯誤訊息，希望韓方能做出明智的決定。南韓之舉也引起美國的關注，美國參議院21日通過要求南韓維持日韓GOSOMIA的決議。美國政府也再三向南韓總統文在寅表達，應該重新考慮停止日韓GSOMIA的決定。

日韓軍事情報保護協定是兩國簽署的，可交換如彈道飛彈發射動向等高機密性軍事情報之協定，日韓於3年前簽署該協定，並同意每年自動延長。南韓今年8月因日本將南韓從出口管理優惠對象國中除名等原因，而決定停止與日本的GSOMIA，但因事關亞太地區的安保問題，引起美國及周邊國家的高度關注。

(中時電子報)