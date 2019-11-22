國民黨總統參選人韓國瑜日前遭指8年前在南港置產時，施壓台肥借款，農委會要求官股台肥公司查明，1周內提出調查報告；韓國瑜競選辦公室呼籲台肥盡快專案調查，調查愈嚴格愈好，並反批去年高雄市長選舉，民進黨也不斷說有境外勢力干擾選舉，現在完全沒有偵察動作，現在總統大選前夕，又開始發布奇怪的假命令，真的是為了查證真像，還是選票考量，故意影射韓國瑜？

韓競辦22日下午發聲明稿提出疑惑，去年高雄市長選舉時，民進黨政府指證歷歷，不斷指控有境外勢力介入、干擾選舉，結果至今13個月以來，完全沒有偵查動作、毫無下文。現在總統大選前夕，蔡政府「又開始發布奇奇怪怪的假命令」，這些動作是真為查證所謂真相，還是為選票考量、刻意用政府機關影射韓候選人，想操作輿論？韓競辦強調，相信選民心中都有一把尺。

韓國瑜競辦嚴正呼籲台肥，盡快成立專案調查，而且務必愈嚴格愈好，讓真相能夠儘早水落石出，若是查到不法、立刻移送。

(中時 )