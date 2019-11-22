黃秀芳陣營表示，判決書屬於公開資訊，相關媒體也報導過相關內容，參選人為公眾人物，受人民的公評。（黃秀芳陣營提供／吳敏菁彰化傳真）

選戰開打，民進黨祕書長羅文嘉在登記首日就到彰化點名張瀚天有前科，社群網站「只是堵藍」也猛PO前科判決正本，原文掃描公開張貼在網站，彰化立委第2選區國民黨參選人張瀚天，22日透過律師遞告發狀，指出個資法、洩密罪均屬公訴罪，希望遏阻惡質選舉攻擊文化。黃秀芳陣營則強調，網路社群和陣營無涉，訴訟是個人權利不予置評，但判決書是公開的資訊。

張瀚天律師指出，19日起又出現網軍攻擊。「只是堵藍」臉書粉絲以原文掃描方式呈現台中高分院判決正本，搭配照片和標題，意圖影響選情。之後又有其他網路社團

、連續以分享貼文方式在網路上散布。

張瀚天陣營指出，比對「只是堵藍」所刊登的判決書內文和之前周刊所刊出的內容並不相同，可見兩者透過不同管道、違法取得依法為不得公開的判決書之判決抄本資料及詳細內容，如同個人病歷一般的「特種個資」，赤裸裸的公開在網路上，讓網友「公審」。

張瀚天指出，登記第一天，民進黨祕書長羅文嘉到彰化就將炮口對準他，隔日隨即在網路社群媒體出現大量的惡質攻擊圖文，不得不懷疑是對手有計畫性的攻訐手段；判決抄本為不公開個資，為何能輕易在網路上散布？質疑是國家機器在背後操弄。

張瀚天表示對過去從不隱瞞，以對基層的服務熱誠和問政表現來獲得鄉親肯定；選戰中對手不談政策，一昧以標籤化方式去攻擊，到了「網路公審」程度，希望藉由此次告發行動，遏阻此一惡行。

黃秀芳陣營表示，每個人有訴訟的權利，但相關事項非本陣營所為，因此不便評論。她並指出，判決書是公開的資訊，相關媒體也作過報導，參選人是公眾人物，受人民的公評。

(中時 )