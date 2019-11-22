彰化縣消防車急救災，卻失控衝上分隔島。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣消防車急救災，卻失控衝上分隔島。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

救災急如星火，卻衝上了分隔島動彈不得了！彰化縣消防局第一大隊消防車，下午接到線西鄉雜草火警，緊急出勤救災，行經和美鎮和港路，失控衝撞中央分隔島，消防車就騎上分隔島上，車頭還對著逆向車道、進退兩難，幸好沒有釀成傷亡，肇事責任歸屬還待進一步釐清。

萬事莫如救火急，這起為了救火，變成被救災的消防車，卡安全島上，讓過往駕駛、路人都嚇了一大跳，研判是可能是對路況不熟悉，或是為了閃避車輛，接到任務，萬分火急，駛出了狀況，這起失控是人為疏失，還是車輛故障，真正的原因，還有待進一步釐清。

(中時 )