李準基參加節目《我耳邊的糖果》。（圖／中天提供）

《我耳邊的糖果》第一波網路活動「甜到心坎裡，誰的聲音最讓你心動？」

隨著2008年播出的韓國綜藝《我們結婚了》颳起「戀愛實境秀」的旋風，韓流大明星們在綜藝節目中戀愛早已不是新鮮事，《我耳邊的糖果》以「匿名與電話」的新創主題在實境節目中殺出血路。中天綜合台引進最甜綜藝羅曼史《我耳邊的糖果》，將於12月1日起每週日晚間10點獨家首播。邀請韓流明星們隱藏身份，與匿名好友（通稱「糖果」）訴說心事，互相交心，在雙方不知道彼此身份的情況下，更能夠敞開心房，表現出最真實的自己。

其中節目強大卡司之一的花美男「李準基」，在2016年以翻拍陸劇的《月之戀人－步步驚心：麗》「四爺」王昭一角再創演藝高峰，劇中李準基溫柔的嗓音隨著劇情走向，聲音也跟著轉為成熟有磁性，使粉絲不禁大喊：「準基歐巴連聲音都會演戲，聲音好聽到耳朵都要懷孕了！」

而李準基也曾在2017年韓網票選「10大迷人嗓音」中，打敗眾多韓流男神獲得粉絲票選第五名。想看男神李準基又會以圈粉無數的迷人嗓音說出哪些令人融化的情話，12/1起，每週日晚間10點敬請鎖定中天綜合台CH36《我耳邊的糖果》。

(中時電子報)