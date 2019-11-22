國家森林救火隊手持火拍拍打火焰，以打熄延燒的火苗。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

林務局與消防人員進行救災技術討論。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

林務局人員解說鏈鋸拆解順序，並進行操作訓練。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

演練人員於八仙山示範防火線及防火溝開設解說。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

演練現場進行火情研析。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

秋冬乾旱易引發森林火災，東勢林區管理處為加強林務人員森林火災防救的技巧，及有效整合各救災機關之人力與資源，特別動員雙崎站、麗陽站、鞍馬山站、梨山站等4個工作站，並邀集台中市消防局清水分隊、清泉分隊、沙鹿分隊共70人擴大舉辦2場「跨機關森林火災搶救聯合演練」，以提升救火效能，也加強機關間的合作能量及默契。

本次演練地點分別位於八仙山及清水鰲峰山公園附近，現場模擬野火侵襲的景象，救火隊員判斷合適的滅火時機，手持火拍猛烈拍打火焰，以打熄持續延燒的火苗，並實務操作救災技能，包括可確認火場方位的前方交會法、無線電通聯演練、鏈鋸拆解、防火線及防火溝開設及火情研析等。

林務與消防人員同時就救災技術提出檢討建議，互相交流，期使各單位充分瞭解易致森火地區的地理環境及滅火作業方式，以提升救火效能，也加強機關間的合作能量及默契。

東勢林區管理處以實際開闢防火線、鍊鋸拆解等訓練，讓隊員真正面對火災時，能做出正確的判斷、保護自身安全進而順利完成任務。當火災發生於道路可及之處時，消防隊的水線則是打擊野火的一大利器，雙崎工作站救火隊員在消防分隊指導下，模擬水線佈設的過程，讓彼此能更加熟悉互動運作的方式，使救災更有默契。

林管處表示，搶救林火是一場漫長而艱辛的奮鬥，藉由此次的聯合訓練，加強林務人員與消防機關間的合作系統，以期火災發生時有效整合各救災機關之人力與資源，短時間內迅速動員至火場，保護珍貴山林資源，而這一切皆須依靠平時演練且配備齊全之團隊與系統，才能完成艱困任務。

(中時 )