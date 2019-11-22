台大政治系教授張亞中撰文指出，國民黨正副總統候選人、不分區立委名單都已經確定，但是提名過程中的風風雨雨，讓原本有優勢的國民黨優勢殆盡，他認為這顯示國民黨的組織、論述、人才甄補改革已刻不容緩。

張亞中指出，「庶民藍」韓國瑜贏得了國民黨總統候選人的初選，這不是「知識藍」與「精英藍」的挫敗，而是「權貴藍」不再受到青睞，但是「權貴藍」似乎並沒有查覺到人民的聲音，他們思考的不是國民黨的徹底反省，而是如何才能延續他們在黨內的政治權力。

張亞中表示，吳敦義在不分區名單中值得肯定的地方，在於他沒有像以往的黨主席，一手掌控提名權，而是讓出了主導決定權，把推薦權交給各方力量。這也是為什麼在不分區名單中，有部分吳敦義完全不熟者。但吳敦義不妥的地方，不是在於他自身列入不分區，而是他沒有維護「責任政治」的決心。如果吳主席能夠公開宣示，選舉後國民黨在立法院不是最大黨的話，立刻辭去不分區立委，以示負責，即使把自己放第一名，也不會有人有意見。

張亞中指出，在這次不分區名單提名過程中，看到的更多是國民黨內部的紊亂。黨的副主席可以透過媒體公開要求黨主席退出不分區名單，而不是私下向自己的長官「進忠言」，這其實是一種公開的「羞辱」；也看到每一個派系的打手們幾乎都把炮火對準吳敦義的黨中央，將不分區名單數落得一文不值。他們沒有去比較，國民黨的名單雖然不理想，但是遠比民進黨的名單好得多。還看到國民黨提名的副總統候選人急著與國民黨的不分區名單切割，深怕影響到總統的選情，而不去思考，如果沒有在立法院掌握優勢，即使當選總統也難以落實理念。

張亞中強調，要受到人民支持，國民黨必須符合時代潮流，日新又新。國民黨需要重新確定黨的價值與路線，一個符合網路時代的全新組織結構，一個全方位的政策系統論述，一個能因應年輕化的人才甄選機制。期待吳主席在帶領全黨爭取勝選的同時，也能夠做出宣示，無論選舉結果如何，國民黨必須重新改造，把「改造國民黨」、讓國民黨「重新啟動」做為吳主席任內最重要承諾。

(中時 )