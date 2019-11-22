#直擊/前「酒國名花」驚爆老公欠債百萬吃軟飯、疑外遇 凌威威盼離婚再找到真命天子

前「酒國名花」凌威威（舊名：凌葳威）去年7月閃嫁小11歲老公「岳飛後代」岳子樓，兩人婚姻僅維持1年多，如今卻傳婚變，雖儘管面臨感情事搬上檯面，不過當凌威威被問到「對男人還可以信任嗎？」對此，凌威威也直率回「當然可以啊」。

凌威威接受《中時電子報》專訪，談到婚姻走到撕破臉的地步，凌威威坦言絕望、失望當然有，但她強調不要錢、只想趕快離婚，凌威威態度堅決說：「非常想（離婚），我想立刻離婚，馬上簽字！」

但如果老公向她懺悔、是否會原諒對方，凌威威則直率回答「我不要阿」，強調只希望趕快離婚，至於凌威威被問到「對男人還是可以信任嗎？」凌威威則直率回答「當然可以啊」。

凌威威進一步表示，看到許多夫妻結婚多年仍很恩愛，讓她很羨慕，凌威威也感性透露，自己嚮往簡單、幸福能牽手到老的婚姻，但目前與岳子樓爆婚變，凌威威則強調，希望雙方好聚好散，她只想趕快恢復自由身。

(中時電子報)