許富凱自曝數學和英文不好。（圖／中天提供）

許富凱快問快答大挑戰

從歌唱比賽闖出知名度，並擁有百萬王子封號的許富凱首次接下Live益智節目主持棒，他笑稱：「我是一個很ㄎㄧㄤ的人，一些生活上的問題我比較沒這麼擅長，但音樂性相關的題目可以找我。」他也說求學時期最擅長的科目是歷史，而最弱的科目則是數學和英文，甚至還自曝：「我最爛考過4分！」

許富凱與曹雅雯、張文綺同為比賽戰友，三人私底下也有很好的交情，被問到要在兩人之間選一位當女友怎麼選，許富凱笑說：「曹雅雯好了！因為文綺音頻比較高。」以音頻作為擇偶標準讓大家聽了捧腹大笑。

中天電視及17Media再次攜手合作，重金禮聘沈玉琳、巴鈺、張文綺及許富凱擔任主持人，推出全新Live益智節目《金牌17Q》。觀眾不僅能收看電視節目，更能參與線上答題拿獎金，每集最高送出30萬元，11/25(一)起，每週一至週三晚間9點就在中天綜合台，千萬不要錯過。

(中時電子報)