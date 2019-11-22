在大陸廣東東莞出生，直到高一才返台加盟青年高中的江啟安，22日在HBL男生組預賽展現強大心臟，讀秒階段貢獻4罰俱中與1記麻辣鍋，幫助青年81比79險勝治平高中，江啟安說：「我昨天才做罰球特訓，沒想到隨即派上用場！」

青年跟治平打到最後51.6秒，打成75比75平手，江啟安先是兩罰俱中，接著最後18.4秒賞了治平高宏恩麻辣鍋，然後最後14.7秒又是穩穩罰進兩球，幫助青年驚險搶下預賽首勝，「上去罰球就是平常心，也讓我罰球越來越好。」

其實江啟安的籃球路還蠻坎坷的，從小在東莞長大的他，國二進入東莞籃球學校，原本以為可以打到當地聯賽，卻因政治因素影響，讓他在報名之後，才突然知道自己的台商之子身分沒法上場，只好跟著父親返台尋求繼續打球機會。

剛到青年高中之際，江啟安幾乎沒有上場機會，但他都在場邊勤作筆記，希望彌補自己沒打過國中聯賽的缺憾，「當我坐在場下紀錄，我會觀察對方打法，然後勉勵自己可以變得更好，隨時做好上場準備，所有戰術走位都在我腦袋中。」

一旁的青年教練許智超爆料，江啟安還曾被青年隨隊教練鄧安誠罵到痛哭失聲，讓江啟安連忙替鄧安誠解釋，「我是自責到哭，不關鄧教練的事，當時我感覺自己連球都快不會打了，幸好後來自己逐漸找回自信，現在才變好一點。」

在許智超的眼中，江啟安是個很自律的球員，從以前當場邊紀錄就可看出，「啟安很認真，但我很擔心他的體型太瘦，沒想到他今天能在讀秒階段4罰俱中，畢竟這是高中比賽，高中球員總是容易短路，他卻在最後關頭很敢處理球。」

(中時電子報)