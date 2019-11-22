美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）22日在AIT內湖新館舉行記者會，發表年度第4場政策演說，討論美台人民之間堅實的關係，酈英傑說，最好的例子就是楊傳廣和強生兩人之間特別的友誼。在冷戰高峰期間，身為阿美族人的楊傳廣於1954年馬尼拉亞運拿下十項全能金牌、1958年東京亞運再度蟬聯冠軍。

他指出，楊傳廣在不懂任何英文的情況下，搬到美國加州，和奧運奪牌熱門選手強生一起接受訓練，那段時間內，兩人相互幫忙，並成為好友。1960年，兩人一起在羅馬奧運的十項全能賽較勁，最後強生獲得金牌、楊傳廣拿下銀牌，兩人隨後更成為終生的好友。這段友誼可說是美台友誼在個人身上最好的體現。

酈英傑表示，在台灣，幾乎人人都有親戚或朋友在美國，每一天也有8萬多名的美國公民在台灣。美國是台灣旅客長途旅遊的首選目的地，來台的外國旅客中，美國也排名第8。

對於2020大選，酈英傑表示，無論台灣人民最終選擇誰來擔任下一屆台灣的領導人，美國都非常願意新任台灣總統共同合作，酈英傑前陣子才拜訪總統蔡英文，與高雄市長韓國瑜，對於會不會再與拜訪親民黨主席宋楚瑜，酈英傑表示說美國在台協會與各政黨都保持良好關係，也都會定期和主要的政治領袖、政治人物碰面。

(中時 )