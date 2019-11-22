自稱是明朝皇帝朱元璋後代的前台北市光信里長朱雪璋，3年多前設局砍斷綽號「深海閻王」的柔術高手王毓霖挑釁腳筋，刑事部分二審已依重傷未遂罪判刑6年；民事求償部分台北地方法院今(22)日開庭，朱雪璋等人都未到庭，法官要求王的律師要盡速提供薪資所得和憑據供計算損害，否則只能以基本工資計算判。

王毓霖向朱雪璋夫婦等16人，求償財產損害、精神慰撫金等3837萬元。法官庭審中，要求王的律師要盡速提供薪資所得，且證明王是武術教練，否則難以評估王實際受到的損害，並說「如果再不提出，就只能用基本工資來計算，這樣錢會很少」。

王毓霖的律師則說，刑事審理時有提供王的薪水袋，王目前開武術道館維生，會盡速和王確認後陳報。另王毓霖先前已接受台大醫院鑑定，律師建請法官可再送國泰醫院鑑定王的勞動力減損。

法官對律師主張不表認同，表示如果兩個鑑定報告不一樣，是要採取哪一個。難道不滿意某醫院鑑定，就要送另一家醫院鑑定，再不滿意是不是要送第三家？法官指出，若王對台大醫院鑑定報告有疑義，應該點出報告哪裡有缺失，可再請台大補充說明。

由於朱雪璋等16人中，多人所在處所不明，開庭通知都被退回，也無法確認是否合法送達，王的律師為此聲請對16名被告全體公示送達。法官諭知改期12月10日下午3點10分再開庭。

(中時 )