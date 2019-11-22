為怕店內財物損失，員警充當臨時店長。(林口警分局提供／吳亮賢新北傳真)

21日凌晨1時許，林口警分局獲報某DVD出租店在深夜時段燈光明亮，裡頭卻空無一人，文化派出所員警蘇永豪、 翁百宏驅車前往查看後，不斷向店內大喊「老闆在嗎？」，但卻無人回應，為怕店內財物損失，員警只好充當臨時店長，最後好不容易聯繫到忘記關門就回家的老闆，解決一場失竊危機。

林口警分局指出，在當時深夜寂靜的街道上，出租店顯得特別耀眼，店內架上擺滿強檔大片及經典影片、櫃台還有不少歸還的出租影片盒、牆上也掛滿尚在販售的小物，所有陳列物品皆擺放整齊，無遭擾亂跡象，唯一異狀就是店裡空無一人。

正當2位員警覺得納悶時，發現櫃台有一隻舊型手機，決定透過手機裡的名冊聯絡店家親屬，但當時正值深夜時刻，撥打數通電話皆無回應，員警靈機一動把老闆娘的手機號碼輸入自己的LINE，經搜尋加入好友後，成功找到老闆娘的照片及中文姓名，再透過戶役政系統調出相同姓名的名冊，經過詳細比對後，發現老闆娘戶籍地登記在蘆洲區，趕緊請當地派出所員警前往敲門通知。

從睡夢中被叫醒的老闆到場後，不斷的向警方道謝，並表示自己一時疏忽忘記關大門就回家，覺得十分愧歉，所幸經清點後，並沒有財物損失。

(中時 )